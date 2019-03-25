Сирия отреагировала на «передачу» Голанских высот Израилю

Признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами — это «вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность» Сирии. Об этом говорится в заявлении представителя сирийского МИД, распространенном агентством SANA.

В нем отмечается, что решение показывает американскую поддержку «сионистских оккупантов», что в итоге делает США главным врагом всех арабов. Дамаск также считает своим неотъемлемым правом вернуть Голанские высоты под свой контроль любым возможным способом.

Президент США Дональд Трамп ранее 25 марта в начале встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Россия считает, что подобное решение мешает урегулированию в Сирии. В Евросоюзе также заявляли, что не признают израильский суверенитет над высотами.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!