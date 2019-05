Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле. Во время шоу артистка будет объявлять баллы, которые иностранным участникам присудило российское жюри, пишет «Комсомольская правда».

Ранее певицу и ее мужа Яна Абрамова заподозрили в подтасовке результатов смс-голосования шоу «Голос. Дети», в котором участвовала их дочь Микелла. Девочка победила своих соперников с отрывом в 80 тысяч голосов. Согласно одной из версий, ради победы девочки к голосованию привлекли 500 работников завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор») в Курской области. Первый канал проводит проверку.

В 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место. Позднее она вела этот конкурс в Москве вместе с телеведущим Иваном Ургантом и озвучивала результаты российского голосования.

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию представит певец Сергей Лазарев с композицией Scream. Он уже участвовал в этом шоу в 2016 году в Стокгольме и занял третье место с песней You Are the Only One.

