Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 4 июля 2025МирЭксклюзив

Возможность давления Трампа на Россию после приостановки помощи Украине оценили

Политолог Павел Дубравский: Трамп оказывает риторическое давление на Россию
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп оказывает риторическое давление на Россию, допуская, что может принять новый санкционный законопроект. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Пока в отношении России Трамп использует лишь риторические приемы, но он вполне может подписать законопроект о вторичных санкциях», — объяснил он.

По словам политолога, на данный момент американский лидер разочарован отсутствием прогресса в мирном урегулировании на Украине. При этом давление на украинское руководство уже усилилось, когда администрация Дональда Трампа приняла решение приостановить поставки вооружения. Однако нельзя исключать, что позиция США изменится и в отношении России.

Ранее также Павел Дубравский рассказал о судьбе обещанного Украине американского оружия. По его словам, оно направлялось Израилю во время его конфликта с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Британский педофил пытался жениться на девятилетней украинке в Диснейленде. Свадьбу сорвал бывший советский десантник

    Россиян призвали не утолять жажду пивом

    Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

    Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике

    Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

    Изменница расправилась с мужем с помощью молотого перца чили

    Россиянин устроил себе SPA-зону на балконе и разозлил соседей

    Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

    МИД Армении вручил ноту протеста российскому послу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости