Возможность давления Трампа на Россию после приостановки помощи Украине оценили

Политолог Павел Дубравский: Трамп оказывает риторическое давление на Россию

Президент США Дональд Трамп оказывает риторическое давление на Россию, допуская, что может принять новый санкционный законопроект. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Пока в отношении России Трамп использует лишь риторические приемы, но он вполне может подписать законопроект о вторичных санкциях», — объяснил он.

По словам политолога, на данный момент американский лидер разочарован отсутствием прогресса в мирном урегулировании на Украине. При этом давление на украинское руководство уже усилилось, когда администрация Дональда Трампа приняла решение приостановить поставки вооружения. Однако нельзя исключать, что позиция США изменится и в отношении России.

Ранее также Павел Дубравский рассказал о судьбе обещанного Украине американского оружия. По его словам, оно направлялось Израилю во время его конфликта с Ираном.