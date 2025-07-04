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18:18, 4 июля 2025МирЭксклюзив

Стала известна судьба предназначенного для Украины американского оружия

Политолог Павел Дубравский: Оружие для Украины США уже направляли в Израиль
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Оружие, которое было обещано Украине, администрация президента США Дональда Трампа уже направляла в Израиль. Об этом в комментарии Ленте.ру рассказал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Дональд Трамп сослался на существование национальной угрозы и тем самым решил использовать ее [военную помощь Украине] для поддержки Израиля в его конфликте с Ираном», — объяснил он.

При этом, по словам политолога, выделенное оружие уже де-юре стало украинским. Часть военной помощи, предназначенной Украине, уже находилась на территории Польши, но ее поставки были отменены. При этом в Израиль вооружение для Украины начало поставляться еще до того, как Дональд Трамп объявил о приостановке помощи для Киева, добавил Павел Дубравский.

Ранее стало известно, что поставки американского вооружения оказались темой телефонного разговора президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Беседа продолжалась около 40 минут.

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