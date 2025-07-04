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17:15, 4 июля 2025Мир

Стали известны темы разговора Трампа и Зеленского

Журналист Axios Равид: Трамп и Зеленский обсудили поставки ПВО на Украину
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили удары по Украине, а также поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид в своем аккаунте в Х.

«Трамп и Зеленский обсудили эскалацию российских ударов по Украине и поставки средств ПВО на Украину, сообщает источник», — написал он.

Равид рассказал, что разговор двух лидеров продлился 40 минут.

Ранее о разговоре между Зеленским и Трампом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Он назвал разговор очень важным и содержательным.

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