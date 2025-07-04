На сочувствовавшую террористам Манижу призвали завести уголовное дело

Глава ФПБК Бородин призвал возбудить уголовное дело против певицы Манижи

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело в отношении певицы Манижи Сангин, которая вернулась в Россию. Об этом он сообщил в интервью Life.ru.

По его мнению, Сангин должны признать иностранным агентом, а также проверить ее действия и высказывания по статье об оправдании терроризма.

«Нужно провести проверку на иностранное финансирование. Также ее высказывания подпадают под уголовную ответственность. После "Крокуса" она поддерживала террористический режим, если не ошибаюсь», — заявил Бородин.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась запланированным концертом певицы Манижи в Москве. По словам активистки, артистка уехала из страны и критиковала специальную военную операцию.