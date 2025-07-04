Жена казахстанского рэпера обвинила его в побоях

Жена казахстанского рэпера Qurt Аружан обвинила его в побоях и подала заявление

Жена казахстанского рэпера Дамира Койшубаева, выступающего под псевдонимом Qurt, Аружан обвинила супруга в домашнем насилии. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Койшубаевой, рэпер поднял на нее руку 27 июня: Qurt избивал ее ремнем на протяжении часа. Когда ремень порвался, Дамир взял новый и продолжил наносить побои. Девушку спасли соседи, которые пришли на крики. Она написала заявление в полицию, однако долгое время не предавала ситуацию огласке.

«У человека нет ни капли вины. Он приезжал с друзьями и заставлял на видео говорить, что у меня нет к нему претензий. Некоторые угрожают мне, не знаю, что мне делать», — призналась Аружан.

Также она добавила, что мать рэпера стояла «у нее под дверью», уговаривая забрать заявление. Койшубаева заявила, что Qurt может уехать из страны после случившегося.

Ранее стало известно, что бывшего участника американского реалити-шоу «Остров любви» Кэшела Барнетта обвинили в сексуальном и физическом насилии над бывшей девушкой.