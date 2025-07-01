Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:17, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Участника реалити-шоу обвинили в насилии над бывшей девушкой при ребенке

Участника реалити-шоу Кэшелла Барнетта обвинили в насилии над бывшей девушкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @cashelb

Бывшего участника американского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэшела Барнетта обвинили в сексуальном и физическом насилии над бывшей девушкой. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, Барнетту предъявлены три обвинения в нападении, сексуальном насилии и домашнем насилии при отягчающих обстоятельствах — он совершал преступления в присутствии их годовалого ребенка.

Как утверждает обвинение, в ноябре 2024 года Барнетт схватил бывшую девушку, прижал ее голову к дивану и начал душить, из-за чего она потеряла сознание. Согласно материалам дела, конфликт начался после того, как бывшая девушка попросила Барнетта найти работу, чтобы помогать содержать ребенка. После этого он, по утверждению пострадавшей, изнасиловал ее в присутствии ребенка.

Адвокат Барнетта заявил, что его клиент отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось, что звезду британского реалити-шоу Bodyshockers («Поразительные тела») на канале Channel 4 Джека Вудмана признали виновным в избиении возлюбленной. Вудману были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений подруге. Отмечается, что во время одной ссоры он сломал ей челюсть, а во время другой — вырвал у нее клок волос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может поставить под угрозу их жизнь». В ООН раскритиковали публикацию Украиной видео с военнопленными

    Участника реалити-шоу обвинили в насилии над бывшей девушкой при ребенке

    В российском городе обезвредили украинский беспилотник

    Экс-аналитик ЦРУ рассказал об использовании ВСУ мирного населения в качестве живого щита

    Названо самое перспективное направление для наступления армии России

    54-летняя телеведущая станцевала в купальнике перед камерой

    Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма

    Экс-советник Кучмы обратился к Зеленскому с вопросом о переговорах

    Один монах расправился с другим из-за громкой музыки в храме

    Тревел-блогерша побывала в Мексике и сравнила цены на продукты с российскими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости