Участника реалити-шоу обвинили в насилии над бывшей девушкой при ребенке

Участника реалити-шоу Кэшелла Барнетта обвинили в насилии над бывшей девушкой

Бывшего участника американского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэшела Барнетта обвинили в сексуальном и физическом насилии над бывшей девушкой. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, Барнетту предъявлены три обвинения в нападении, сексуальном насилии и домашнем насилии при отягчающих обстоятельствах — он совершал преступления в присутствии их годовалого ребенка.

Как утверждает обвинение, в ноябре 2024 года Барнетт схватил бывшую девушку, прижал ее голову к дивану и начал душить, из-за чего она потеряла сознание. Согласно материалам дела, конфликт начался после того, как бывшая девушка попросила Барнетта найти работу, чтобы помогать содержать ребенка. После этого он, по утверждению пострадавшей, изнасиловал ее в присутствии ребенка.

Адвокат Барнетта заявил, что его клиент отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось, что звезду британского реалити-шоу Bodyshockers («Поразительные тела») на канале Channel 4 Джека Вудмана признали виновным в избиении возлюбленной. Вудману были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений подруге. Отмечается, что во время одной ссоры он сломал ей челюсть, а во время другой — вырвал у нее клок волос.