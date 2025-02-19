Звезду реалити-шоу признали виновным в избиении возлюбленной

Звезду шоу Bodyshockers Джека Вудмана признали виновным в избиении возлюбленной

Звезду британского реалити-шоу Bodyshockers («Поразительные тела») на канале Channel 4 Джека Вудмана признали виновным в избиении возлюбленной. Об этом сообщает Metro.

Вудману были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений подруге. Отмечается, что во время одной ссоры он сломал ей челюсть, а во время другой — вырвал у нее клок волос. Кроме того, звезда шоу неоднократно угрожал прижечь ее выпрямителем для волос.

Суд признал Вудмана виновным в нападении на подругу. Приговор ему будет вынесен позднее.

Ранее сообщалось, что суд в США выдал ордер на арест известной телеведущей, участницы реалити-шоу Дженнифер Бертранд. Как стало известно СМИ, телезвезда на машине совершила наезд на человека.

Шоу Bodyshockers выходило на Channel 4 с 2014 по 2016 год. Участниками передачи становились люди, которые либо жалеют о пирсинге, татуировках и других модификациях тела, либо планируют их сделать.