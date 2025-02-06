Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:53, 6 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу решили арестовать за наезд на человека

Суд выдал ордер на арест телеведущей Бертранд за наезд на человека
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Will Ragozzino/Getty Images

Суд в штате Миссури в США выдал ордер на арест известной телеведущей и звезды реалити-шоу Дженнифер Бертранд. Как сообщает Newsweek, телезвезда совершила наезд на человека на машине.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2024 года на парковке у школы, откуда Бертранд забирала ребенка. Телеведущая, будучи за рулем, едва не врезалась в другой автомобиль, после чего сотрудник школы сделал ей замечание и попросил соблюдать очередь.

По данным издания, когда сотрудник школы отвернулся, телезвезда повела машину вперед и врезалась в него, из-за чего мужчина потерял равновесие. Он попросил Бертранд остановиться, однако, по его словам, телеведущая принялась смеяться и спорить с ним.

Уточняется, что сотрудник школы в результате инцидента не получил никаких травм. Тем не менее звезде реалити-шоу предъявили обвинение. Комментируя это дело, в полиции также заявили, что Бертранд представляет опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что полиция в США арестовала стримера, известного под ником MikeSmallsJr, после того как он пошутил о своем возможном аресте во время трансляции. Выяснилось, что ордер на арест стримера был выдан несколько месяцев назад за неповиновение сотруднику полиции и нарушение общественного порядка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Возможность возвращения Нетребко в Россию оценили

      Сына российского миллиардера осудили на три года из-за подделки подписи

      В мэрии Киева прошли обыски после критики Кличко в адрес окружения Зеленского

      Звезду реалити-шоу решили арестовать за наезд на человека

      Оценены шансы США добраться до редкоземельных ресурсов России

      Трамп рассказал о планах Израиля передать сектор Газа США

      В Индии разбился истребитель Mirage

      Российский посол назвал поставку Mirage Украине утилизацией вооружений

      Россия дала Абхазии денег на развитие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше