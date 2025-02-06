Звезду реалити-шоу решили арестовать за наезд на человека

Суд выдал ордер на арест телеведущей Бертранд за наезд на человека

Суд в штате Миссури в США выдал ордер на арест известной телеведущей и звезды реалити-шоу Дженнифер Бертранд. Как сообщает Newsweek, телезвезда совершила наезд на человека на машине.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2024 года на парковке у школы, откуда Бертранд забирала ребенка. Телеведущая, будучи за рулем, едва не врезалась в другой автомобиль, после чего сотрудник школы сделал ей замечание и попросил соблюдать очередь.

По данным издания, когда сотрудник школы отвернулся, телезвезда повела машину вперед и врезалась в него, из-за чего мужчина потерял равновесие. Он попросил Бертранд остановиться, однако, по его словам, телеведущая принялась смеяться и спорить с ним.

Уточняется, что сотрудник школы в результате инцидента не получил никаких травм. Тем не менее звезде реалити-шоу предъявили обвинение. Комментируя это дело, в полиции также заявили, что Бертранд представляет опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что полиция в США арестовала стримера, известного под ником MikeSmallsJr, после того как он пошутил о своем возможном аресте во время трансляции. Выяснилось, что ордер на арест стримера был выдан несколько месяцев назад за неповиновение сотруднику полиции и нарушение общественного порядка.