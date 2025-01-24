Стример пошутил о своем возможном аресте и был арестован

Пошутившего о своем возможном аресте стримера MikeSmallsJr арестовали в США

Полиция в США арестовала стримера, известного под ником MikeSmallsJr, после того как он пошутил о своем возможном аресте. Об инциденте рассказал портал Dexerto.

Стример во время трансляции пришел в ресторан Burger King, где он раньше работал, чтобы поговорить с бывшим начальником, однако тот вызвал полицию. MikeSmallsJr в шутку попросил его не звонить правоохранителям, поскольку полиция якобы выдала ордер на его арест.

В беседе с приехавшими правоохранителями стример снова пошутил о наличии ордера на его арест, который якобы выписали из-за того, что он «распространяет позитив». Однако после того как полицейские на месте провели проверку, они попросили MikeSmallsJr убрать телефон и заложить руки за спину.

«Ордер на ваш арест действительно есть», — сказал один из полицейских. «Ордер и правда есть? Но я же просто прикалывался. Подождите, что?» — удивился стример. В ответ офицеры указали, что ордер был выдан еще в октябре за неповиновение сотруднику полиции и нарушение общественного порядка.

Уточняется, что позднее MikeSmallsJr выпустили под залог. Сам он опубликовал у себя на странице в X фотографию, сделанную в полицейском участке. По словам стримера, он впервые подвергся аресту.

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