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19:09, 24 января 2025Интернет и СМИ

Стример пошутил о своем возможном аресте и был арестован

Пошутившего о своем возможном аресте стримера MikeSmallsJr арестовали в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @MikeSmallsJr

Полиция в США арестовала стримера, известного под ником MikeSmallsJr, после того как он пошутил о своем возможном аресте. Об инциденте рассказал портал Dexerto.

Стример во время трансляции пришел в ресторан Burger King, где он раньше работал, чтобы поговорить с бывшим начальником, однако тот вызвал полицию. MikeSmallsJr в шутку попросил его не звонить правоохранителям, поскольку полиция якобы выдала ордер на его арест.

В беседе с приехавшими правоохранителями стример снова пошутил о наличии ордера на его арест, который якобы выписали из-за того, что он «распространяет позитив». Однако после того как полицейские на месте провели проверку, они попросили MikeSmallsJr убрать телефон и заложить руки за спину.

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«Ордер на ваш арест действительно есть», — сказал один из полицейских. «Ордер и правда есть? Но я же просто прикалывался. Подождите, что?» — удивился стример. В ответ офицеры указали, что ордер был выдан еще в октябре за неповиновение сотруднику полиции и нарушение общественного порядка.

Уточняется, что позднее MikeSmallsJr выпустили под залог. Сам он опубликовал у себя на странице в X фотографию, сделанную в полицейском участке. По словам стримера, он впервые подвергся аресту.

Ранее сообщалось, что популярную австралийскую блогершу Аллану Харрис арестовали за отравление годовалой дочери сильнодействующими препаратами ради увеличения числа подписчиков и сбора пожертвований. Блогершу обвиняют в покушении, причинении вреда здоровью, в эксплуатации детей и мошенничестве.

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