Популярную блогершу арестовали за отравление дочери ради пожертвований

Австралийскую блогершу Харрис арестовали за отравление дочери ради пожертвований

Популярную австралийскую блогершу Аллану Харрис арестовали за отравление дочери Дейзи сильнодействующими препаратами ради увеличения числа подписчиков и сбора пожертвований. Об этом сообщает ABC.

Следствие считает, что Харрис в течение трех месяцев накачивала дочь препаратами, чтобы создать видимость тяжелой болезни. Подписчикам в сети блогерша демонстрировала все как борьбу дочери с неизлечимым диагнозом. Ей удалось собрать со своей аудитории более 40 тысяч долларов пожертвований.

Отмечается, что Харрис арестовали. Блогершу обвиняют в покушении, причинении вреда здоровью, эксплуатации детей и мошенничестве.

О том, что блогерша Аллана Харрис создавала видимость болезни у ребенка с помощью сильнодействующих лекарств, в конце ноября заявил ее муж Брок. По его словам, он не догадывался о действиях жены и искренне верил в то, что дочь серьезно больна. Он также признался, что его подозревают в соучастии в преступлении, из-за чего всех детей изъяли из семьи.

По данным журналистов, расследование началось после того, как о своих подозрениях полиции сообщили сотрудники больницы, где дочь блогерши проходила лечение. Уточнялось, что делом также занимаются департамент здравоохранения и служба опеки, а ребенок уже чувствует себя хорошо.