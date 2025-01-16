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13:25, 16 января 2025Интернет и СМИ

Популярную блогершу арестовали за отравление дочери ради пожертвований

Австралийскую блогершу Харрис арестовали за отравление дочери ради пожертвований
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Популярную австралийскую блогершу Аллану Харрис арестовали за отравление дочери Дейзи сильнодействующими препаратами ради увеличения числа подписчиков и сбора пожертвований. Об этом сообщает ABC.

Следствие считает, что Харрис в течение трех месяцев накачивала дочь препаратами, чтобы создать видимость тяжелой болезни. Подписчикам в сети блогерша демонстрировала все как борьбу дочери с неизлечимым диагнозом. Ей удалось собрать со своей аудитории более 40 тысяч долларов пожертвований.

Отмечается, что Харрис арестовали. Блогершу обвиняют в покушении, причинении вреда здоровью, эксплуатации детей и мошенничестве. 

О том, что блогерша Аллана Харрис создавала видимость болезни у ребенка с помощью сильнодействующих лекарств, в конце ноября заявил ее муж Брок. По его словам, он не догадывался о действиях жены и искренне верил в то, что дочь серьезно больна. Он также признался, что его подозревают в соучастии в преступлении, из-за чего всех детей изъяли из семьи.

По данным журналистов, расследование началось после того, как о своих подозрениях полиции сообщили сотрудники больницы, где дочь блогерши проходила лечение. Уточнялось, что делом также занимаются департамент здравоохранения и служба опеки, а ребенок уже чувствует себя хорошо.

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