Популярную блогершу обвинили в том, что она травила дочь. Она заработала миллионы на рассказах о лечении ребенка

В ноябре пользователи сети, следившие за жизнью популярной австралийской блогерши Алланы Харрис, ее мужа и четырех детей, узнали испугавшую их новость. Блогершей заинтересовалась полиция: ее заподозрили в том, что она накачивала младшую дочь Дейзи сильнодействующими препаратами, чтобы создать видимость тяжелой болезни. До этого Харрис в течение нескольких месяцев уверяла своих подписчиков, что ребенка не могут вылечить, и критиковала систему здравоохранения. Как блогерша, годами создававшая образ счастливой и любящей матери, в одночасье стала изгоем и вызвала гнев людей с разных концов света — в материале «Ленты.ру».

«Надеюсь, Аллана будет гнить в тюрьме»

О том, что блогерша создавала видимость болезни у ребенка с помощью сильнодействующих лекарств, в своем посте в соцсети Snapchat в конце ноября заявил ее муж Брок. По его словам, он не догадывался о действиях жены и искренне верил в то, что дочь серьезно больна. «Я не осознавал, что все это время Дейзи накачивали препаратами, из-за чего у нее и возникали симптомы», — написал супруг блогерши.

Он также признался, что его подозревают в соучастии в преступлении, из-за чего всех детей изъяли из семьи.

Аллана, ты настоящий монстр Брок Харрис муж блогерши Алланы Харрис

Хотя никакой официальной информации о расследовании в отношении супругов на тот момент еще не было, большинство пользователей сети, где скриншот поста быстро разошелся, не усомнились в словах Брока Харриса и обрушились на блогершу с критикой. «Мне тошно от этого», «Это чудовищно!», «Бедная Дейзи. Надеюсь, Аллана будет гнить в тюрьме», «Как мать может быть способна на такое?» — возмущались, к примеру, на Reddit.

У меня кровь закипает, потому что она не только травила своего ребенка, а еще и истратила зря столько ресурсов, предоставленных ей больницами пользователь Reddit

Аллана и Брок Харрис Фото: @the.harris.familyy / 9Honey

Уже на следующий день после публикации Брока Харриса австралийские СМИ начали писать, что полиция начала расследование в отношении популярной блогерши из штата Квинсленд. «Широко известная жительница Австралии столкнулась с громкими обвинениями в том, что она накачивала препаратами своего ребенка, о болезни которого она рассказывала в соцсетях», — отмечала пресса.

Полиция в курсе сообщений о том, что годовалой девочке нанесли вред. Полиция Квинсленда приняла меры для защиты ребенка и начала расследование полиция Квинсленда

По данным журналистов, расследование началось после того, как о своих подозрениях полиции сообщили сотрудники больницы, где дочь блогерши проходила лечение. Уточнялось, что делом также занимаются департамент здравоохранения и служба опеки, а ребенок уже чувствует себя хорошо.

Большинство СМИ при этом не называло имени блогерши, ее ника в соцсетях или имени ребенка, но данные относительно расследования совпадали с тем, что было известно о разбирательстве вокруг семьи Харрис. Кроме того, некоторые издания сопроводили статьи скриншотами, по которым можно было понять, что речь идет именно о Харрис.

«Ты потрясающая мама»

Аллана Харрис (также известна как Аллана Элисон и Аллана Шульц) начала вести блог в 2021 году. В октябре 2022 года на ее страницу в TikTok уже было подписано почти 350 тысяч пользователей.

Аллана Харрис с сыном и дочерью Кадр: @the.harris.familyy / TikTok / New York Post

Блогерша рассказывала главным образом о материнстве, воспитании детей и повседневной жизни своей семьи. Например, в одном из самых популярных своих видео она заявила, что сразу же после рождения сына снова забеременела, несмотря на средства контрацепции. Ролик собрал почти 25 миллионов просмотров.

«Ты потрясающая мама!», «У тебя все получится», «Ты так позитивно ко всему относишься», — хвалили блогершу пользователи TikTok. Сама же Харрис уверяла, что счастлива благодаря своим детям

Идиллические видео с детьми, на которых они обнимаются или плещутся в надувном бассейне, ролики о подготовке ко дню рождения племянницы, милые розыгрыши, песни и танцы всей семьей — посты такого характера чаще всего публиковала Харрис. По ним могло сложиться впечатление, что блогерша, ее муж, четверо детей и племянница — это счастливая семья, будто сошедшая с картинки.

Благодаря такому контенту Харрис набрала 1,1 миллиона подписчиков в TikTok и 250 тысяч фолловеров в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Аллана и Брок Харрис с ребенком Кадр: @the.harris.familyy / TikTok / New York Post

Кроме того, более тысячи пользователей Instagram были подписаны на платный аккаунт Харрис. Месячная подписка на него стоила 8 долларов (порядка 850 рублей)

Однако еще тогда пользователи соцсетей и форумов нередко обвиняли блогершу, продвигавшую образ счастливой матери, в эксплуатации детей ради прибыли. «Она такая фальшивая», «Ее голос так раздражает», «Она — самая невыносимая из всех блогерш в TikTok», — писали критики. Они также утверждали, что Харрис неоднократно выдавала истории других тиктокерш за свои собственные.

А уже впоследствии, когда дело блогерши будут массово обсуждать на форумах, пользователи обнаружат странную деталь в ее биографии. Оказалось, что в 2019 году, еще до блогерской карьеры, Харрис публично заявила в местной церкви, что у нее отказывали почки и ей требовалась пересадка, но она исцелилась благодаря Богу. Видео об этом было опубликовано на странице церкви в соцсети, но после обвинений в адрес блогерши его удалили

Болезнь Дейзи

«Маленький мозг Дейзи весь покрыт опухолями», — заявила Харрис своим подписчикам в июне. По ее словам, у ребенка диагностировали туберозный склероз — редкую болезнь, при которой в тканях и органах образуются доброкачественные опухоли.

До этого блогерша неоднократно жаловалась на судороги у ребенка и на то, что она спала по 20 часов в сутки. Узнав о диагнозе дочери, она стала критиковать систему здравоохранения из-за того, что болезнь не обнаружили раньше. «До сих пор не понимаю, почему это выпало на ее долю. Порой жизнь так несправедлива», — говорила Харрис

В процесс лечения блогерша и ее близкие скрупулезно уведомляли подписчиков о состоянии здоровья ребенка. Например, в августе Харрис рассказала, что Дейзи больше 100 часов пробыла в состоянии комы по неизвестной врачам причине. В том же месяце ее бабушка сообщила, что у ребенка несколько раз останавливалось сердце, ей сделали целый ряд анализов, а затем провели операцию на мозге.

Аллана Харрис с дочерью Дейзи Фото: @the.harris.familyy / Daily Mail Online

В общей сложности Дейзи дважды делали операции на мозге. Однако блогерша уверяла, что в состоянии ее дочери так и не наступило значительных улучшений.

Нам действительно тяжело смириться с нашей новой реальностью. Дейзи перенесла уже две операции на мозге, а мы так и не приблизились к каким-либо ответам Аллана Харрис блогерша

В сентябре блогерша объявила, что доктора переводят ее ребенка на паллиативное лечение. «Эта новость довольно-таки шокировала нас», — писала тогда Харрис. Она отмечала, что в последующие недели ее семья вместе с сотрудниками больницы займется подготовкой к переводу Дейзи домой и создаст все необходимые условия для поддерживающего лечения в домашних условиях. Через два месяца после этого блогершу обвинили в том, что она сама травила ребенка.

«Я не могу с вами разговаривать»

«Она — чистое зло», «У нее нет души», «Это ужасающе, у меня нет слов», — комментировали историю Харрис в TikTok. Некоторые пользователи, давно следившие за блогершей, также заявили, что ее поведение и ранее казалось им странным: они стали утверждать, что во многих видео, где Харрис рассказывала о болезни дочери, она не выглядела искренне расстроенной.

Вместе с тем некоторые отнеслись к обвинениям с долей скептицизма. «Как можно сфальсифицировать результаты МРТ? Очень странно, что доктора просмотрели все это и все равно сделали операцию», «Как ребенку могли сделать две операции на мозге, если с ней все в порядке? Что-то тут не сходится», — писали комментаторы, призывая других не спешить с выводами

Как бы то ни было, на фоне скандала официальные аккаунты Харрис пропали из соцсетей. Краудфандинговая платформа GoFundMe также удалила страницу с финансовым сбором на лечение Дейзи и пообещала вернуть пожертвования, если болезнь ребенка не подтвердится. Уточнялось, что общая сумма пожертвований превысила 60 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).

Аллана Харрис Кадр: @the.harris.familyy / The Sun

Сама же блогерша выступила с коротким комментарием только на третий день скандала. В беседе с журналистами она назвала обвинения в свой адрес несправедливыми, однако отказалась отвечать на вопрос, причиняла ли она вред дочери. Нанятый ею адвокат также не стал предоставлять комментариев и попросил журналистов не связываться с его клиенткой.

Я не могу с вами разговаривать, я же сказала, что не могу высказываться на эту тему Аллана Харрис блогерша

На момент написания материала ни самой блогерше, ни кому-то другому не предъявлены официальные обвинения в рамках дела, полиция также никого не арестовала. Тем не менее в сети на фоне дела Харрис создали петицию, призывающую обязать медработников в Австралии проводить токсикологический анализ всем детям с необъяснимыми симптомами. А автор другой петиции и вовсе попросил австралийское правительство пересмотреть законы о личных данных и установить строгие правила во избежание эксплуатации детей родителями-блогерами.

«Я помню времена, когда детство было личным делом, скрытым от назойливых взглядов незнакомцев (...). Сегодня детям недоступна такая роскошь. Бесчисленные незнакомцы становятся их "фанатами" еще до того, как эти дети поймут саму концепцию частной жизни», — гласит инициатива.