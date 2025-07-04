В Москве пройдет открытый турнир нытиков в рамках фестиваля «Жалкая осень»

В Москве начался фестиваль «Жалкая осень», в рамках которого любой желающий может поныть, а те, кого жюри признают самыми жалкими, получат утешительные призы. Об этом сообщается на сайте московского Дома культуры «ГЭС-2», организовавшего мероприятие.

Фестиваль пройдет с 4 по 20 июля. Организаторы надеются, что совместное переживание нытья и жалости поможет участникам фестиваля познакомиться и сблизиться. В рамках фестиваля можно посетить «Купе жалости» с двумя незнакомцами и одним из специалистов: психологом, актрисой или даже поэтом и травматологом в одном лице. Также можно сходить на «Жалкое свидание» в унылой атмосфере и телесную практику «Жалей меня».

Открытый турнир нытиков состоится в воскресенье, 6 июля. Соревнование пройдет в три этапа. Сначала участникам предстоит жаловаться на жизнь в произвольной форме в отведенное время. Затем они вытянут билеты и будут вынуждены ныть на определенную тему. Наконец, на третьем этапе конкурсанты должны будут убедительно пожаловаться на жюри и сравнить себя с другими участниками.

Компетентное жюри определит лучших нытиков, достигших высшего мастерства в жалости к себе. Занявшие первые три места награждаются утешительными призами, а обладатель последнего — ободряющим подарком, как менее всего нуждающийся в жалости выдержка из правил Открытыго турнира нытиков

Участвовать в фестивале может любой желающий, однако надо заранее зарегистрироваться на сайте.

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