Закончился чемпионат по лени для русских, украинских и балканских лодырей. Кто оказался самым ленивым и получил приз?

В Черногории прошел чемпионат мира по лени для русских, украинцев и балканцев

В Черногории закончился чемпионат по безделью, в котором участвовали представители России, Украины и нескольких балканских стран. Ради победы они лежали почти два месяца, вставая лишь для того, чтобы сходить в туалет. До финала дошли лишь самые стойкие лодыри, которые отказывались подниматься с кровати даже за деньги.

Организаторы хотели посмеяться над стереотипами

Чемпионат проводится в этноселе Брезна уже 11 лет. По словам устроителя соревнований, владельца этносела Мичо Благоевича, они были затеяны, чтобы опровергнуть расхожий стереотип о черногорцах. На Балканах их традиционно считают бездельниками, и нередко они даже не пытаются с этим спорить. В Черногории говорят, что если вдруг захочется поработать, нужно немного посидеть — и все пройдет.

Первоначально соревнующимся полностью запрещалось вставать. В первый год победитель продержался 36 часов и при этом ни разу не отлучился в туалет. Через год был поставлен новый рекорд: 52 часа. В 2021 году организаторы смягчили правила и разрешили участникам ходить в туалет раз в восемь часов. В тот раз победила 37-летняя Дубравка Аксич, пролежавшая 117 часов, то есть почти пять суток.

1000 евро получит победитель чемпионата

Согласно новым правилам, за сутки участники могут сходить в туалет три раза, на это им дается по 15 минут. В кровати дозволяется читать или пользоваться смартфонами и ноутбуками. Кроме того, конкурсантов могут навещать родственники или знакомые. Но подниматься, чтобы их поприветствовать, нельзя. Нарушителей сразу же дисквалифицируют.

Победа достается участнику, который продержался дольше всех. Ему полагается символический приз — 1000 евро (105 тысяч рублей).

Чемпионат по безделью Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Никто не верил, что соревнования затянутся

Чемпионат открылся 18 августа. Первоначально в Брезне лежал 21 человек, в том числе представители России, Украины, Черногории, Сербии, Боснии и Хорватии. Организаторы рассказывали журналистам, что российские и украинские участники отлично поладили друг с другом.

Победительница 2021 года Дубравка Аксич решила попытать счастья второй раз. «Мы все прекрасно себя чувствуем, ни у кого нет никаких проблем со здоровьем, — рассказала она корреспонденту Reuters. — Они [организаторы] нам во всем потакают, и остается только лежать».

Одна из участниц, 23-летняя Лидия Маркович, работающая косметологом в Черногории, рассказала сербскому телеканалу Prva Srpska Televizija о своем распорядке дня. Девушка ухитрилась приспособить 15-минутный туалетный перерыв для тренировок.

В восемь часов встаем, у нас 15-минутный перерыв. Первый перерыв в 10 утра я использую, чтобы принять душ. Во время второго в 18 часов мою голову. Потом иду обратно и ложусь спать, чтобы высушить волосы. Я все успеваю лежа. Перерыв после полуночи использую для тренировок Лидия Маркович чемпион мира по безделью

По ее словам, она не ожидала, что соревнования затянутся надолго. То же самое говорили и другие участники. 36-летняя черногорка Гордана Филипович призналась, что приехала в Брезну из-за обещанной тысячи евро. 23-летний черногорский студент Филип Кнежевич заявил, что хотел опровергнуть слова своих родственников. «Они все время говорят, что лежа ничего добьешься, — цитирует его Sarajevo Times. — Я записался, чтобы доказать, что они ошибаются».

Лидия Маркович Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В финал вышли двое жителей Черногории

К концу сентября в Брезне остались только четыре участника. Представители России и Украины давно выбыли из соревнований, Дубравка Аксич тоже сдалась. Самыми упорными оказались трое черногорцев и один серб.

Одной из них была Гордана Филипович, хотя, по ее словам, это причиняло ей одни убытки, и даже в случае победы тысяча евро не окупила бы потерянной зарплаты. И к ней, и к Лидии Маркович каждый день приезжали родственники. Маркович утверждает, что ей предлагали тысячу долларов, чтобы она ушла с чемпионата. Девушка отказалась и продолжила лежать.

Это совсем не сложно. Я еще не отдохнула и вставать не планирую. Я приехала сюда отдохнуть и мне очень понравилось Лидия Маркович чемпион мира по безделью

К 50 дню в Брезне остались только двое: Лидия Маркович и Филип Кнежевич. В конце концов они договорились, что встанут одновременно, однако в итоге Филип решил уступить победу девушке. Так официальной чемпионкой 2023 года по безделью стала Лидия Маркович. Приз также достанется ей.