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18:33, 11 сентября 2023Из жизни

Участники чемпионата лени в Черногории установили новый рекорд

Участники чемпионата лени в Черногории установили рекорд, пролежав 600 часов

Фото: Milos Vujovic / Anadolu Agency / Getty Images

Участники продолжающегося в Черногории ежегодного чемпионата лени установили новый рекорд: семь претендентов на победу пролежали уже 600 часов. Об этом сообщает издание CGTN.

Соревнование за звание главного лентяя стартовало 18 августа в курортном городе Брезна, Черногория. По его условиям, главный приз в тысячу евро (103,5 тысячи рублей) получит тот черногорец, который сможет «перележать» соперников. Все участники чемпионата должны оставаться в горизонтальном положении, сидеть или стоять им запрещено, зато можно читать, смотреть кино и пользоваться гаджетами. Едой и напитками их обеспечивают организаторы состязания. Подниматься участникам разрешается только для посещения туалета раз в восемь часов. За выход из горизонтального положения их дисквалифицируют. Изначально заявку на участие в конкурсе подал 21 человек. Спустя три недели их осталось семеро.

«Ленивые Олимпийские игры» этого года хотя еще не завершились, уже стали самыми длительными за всю историю их проведения. Предыдущий мировой рекорд в 117 часов в горизонтальном положении, установленный Дубравкой Акшич в 2021 году, уже побит почти в шесть раз: в борьбе за звание главного лентяя и денежный приз еще до окончания чемпионата этого года участники уже пролежали 600 часов.

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В этом году тех, кто принял участие в чемпионате по лени впервые, немного. Один из них, 23-летний Филип Кнежевич, заявил, что уверен в победе и получении приза. «У нас здесь есть все, что нам нужно, компания замечательная, время летит быстро», — признался он.

Чемпионат впервые стартовал в Черногории 12 лет назад. Его организаторы таким образом хотели высмеять популярный стереотип о лени черногорцев.

Ранее хорватская порномодель Мария Задравец, также известная как Сладкая Мэри, была объявлена победительницей скандального секс-чемпионата Европы, хотя у нее было всего одно выступление. Теперь в ее планах выйти на мировой уровень.

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    Наталья Обрядина
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