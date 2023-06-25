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05:05, 25 июня 2023Мир

Победительница секс-чемпионата рассказала о мечтах взять кубок мира

Победительница секс-чемпионата Задравец рассказала о планах участвовать в Кубке мира

Фото: @marija.zadravec.21

Хорватская порномодель Мария Задравец, также известная как Сладкая Мэри, была объявлена победительницей скандального чемпионата Европы по сексу, хотя у нее было всего одно выступление. Теперь в ее планах выйти на мировой уровень, передает Daily Star.

Мария рассказала, что несмотря на провал чемпионата, организатор скандального мероприятия Драган Бартич обещает пригласить ее к участию в дальнейших состязаниях, а кульминацией станет финал в виде Кубка мира, чего девушка ждет с нетерпением.

На своей странице в Facebook Задравец опубликовала пост с благодарностью тем, кто за нее болел: «Вы дали мне достаточно голосов, чтобы я смогла занять первое место на чемпионате. Еще раз благодарю всех, кто поддерживал меня с самого начала. Что касается организации, я могу только сказать, что ошибки возможны, и я верю в будущие проекты. Я получил информацию от Шведской секс-федерации о том, что соревнования продолжатся по плану: будут азиатские, африканские, американские...».

Также Задравец раскритиковала своих коллег, которые покинули чемпионат, не дождавшись оплаты от организаторов. «Вы должны быть благодарны за возможность поучаствовать в этом проекте только потому, что весь мир написал об этом», — заявила она.

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео.

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    Екатерина Подвигина
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