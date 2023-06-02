Спортсмены из 20 стран посоревнуются в соблазнении и сексе с проникновением

В шведском Гетеборге пройдет первый в мире чемпионат по сексу

В шведском Гетеборге пройдет первый секс-чемпионат, на котором спортсмены посоревнуются в искусстве соблазнения и сексе с проникновением. Об этом сообщается на сайте Шведской секс-федерации (SSF).

Согласно данным SSF, Швеция стала первой страной в мире, где секс зарегистрировали в качестве вида спорта. Представители основанной еще в 2016 году федерации объявили, что проведут первый Чемпионат Европы по сексу, который стартует 8 июня. В соревнованиях примут участие представители 20 европейских стран.

Чемпионат продлится несколько недель. Состязания будут идти по шесть часов в день, спортсмены поборются за титул чемпиона в 16 разных категориях. При этом соревнования будут включать три этапа. Чтобы пройти отборочный тур, нужно будет набрать определенное число баллов. Определять победителей будет жюри, состоящее из пяти судей, а также публика. К участию приглашены представители всех ориентаций и гендеров.

В программу чемпионата вошли среди прочих следующие категории: «соблазнение», «расслабляющий массаж», «эротический массаж противника», «прелюдия», «оральный секс», «секс с проникновением», «выносливость», «внешняя привлекательность», «мастерство сексуальных позиций», «мастерство импровизации в смене сексуальных позиций», «выносливость и количество оргазмов», «артистичность», «повышенное давление и учащение сердцебиения», «самая сложная и красивая поза».

Зрители смогут наблюдать соревнованием с помощью организованной SSF прямой трансляции.

Президент SSF Драган Братич уверен, что переход секса в категорию спорта был неизбежен и необходим. По его мнению, секс, как и спорт, имеет своей целью физическое и психическое здоровье. Братич также заявил, что спортсменам нужно будет хорошо подготовиться теоретически и физически, чтобы иметь шансы на победу в чемпионате. При этом для жюри огромное значение будет иметь наслаждение участников, без которого они не смогут получить высокие баллы. Секс как спорт, по мнению главы SSF, требует креативности, сильных эмоций, богатого воображения, хорошей физической формы, выносливости и артистичности.

SSF также занимается выдачей сертификатов, подготовкой спортсменов и сексуальным образованием. Организация выступает за права женщин и утверждает, что в отличие от многих других дисциплин, в сексе женщины превосходят мужчин и доминируют над ними.

Ранее сообщалось о британском бренде секс-игрушек, который начал поиски испытателей своей продукции. Фирма объявила, что готова заплатить тем, кто будет тестировать ее девайсы и подробно описывать свои впечатления.