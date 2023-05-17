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02:18, 17 мая 2023Из жизни

Испытателям секс-игрушек заплатят тысячу долларов

Производитель секс-игрушек начал поиск членов Консультативного оргазмического совета

Фото: Lovehoney

Британский производитель игрушек для взрослых Lovehoney начал поиски испытателей своей продукции. Об этом сообщает Daily Hive.

Фирма объявила, что готова заплатить тем, кто будет тестировать ее девайсы и подробно описывать свои впечатления. Побороться за место в Консультативном оргазмическом совете при компании смогут американцы и канадцы старше 18 лет. По итогам отборочных мероприятий Lovehoney выберет 10 человек.

За год сотрудничества каждый из них получит тысячу долларов (примерно 80 тысяч рублей). Раз в месяц участникам будут присылать набор секс-игрушек (стоимостью до 20 тысяч рублей). Также члены совета получат персональные промокоды, которыми смогут делиться с друзьями и подписчиками. Кроме того, у них будет шанс повлиять на дизайн и функционал новых игрушек.

Первое мероприятие по поиску членов совета прошло 6 мая в Нью-Йорке. На нем присутствовали профессиональные сексологи, которые отвечали на все вопросы присутствующих о мастурбации.

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Мы создали Консультативный оргазмический совет, чтобы укрепить нашу связь с потребителями и продолжать развивать бренд Lovehoney, чтобы он оставался лучшим онлайн-ресурсом для сексуального досуга

Сара Томчессонпостоянный консультант Lovehoney по вопросам сексуального досуга

По словам Томчессон, несмотря на очевидный прогресс и демократизацию тем и бизнесов, связанных с сексом, мастурбация по-прежнему остается стигматизированным и табуированным занятием.

Ранее сообщалось о порнозвезде из Аргентины, которая устроила секс-лотерею в парке. При помощи билетов с номерами девушка случайным образом выбрала троих мужчин для совместной оргии.

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Алиса Дмитриева
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