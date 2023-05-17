Испытателям секс-игрушек заплатят тысячу долларов

Производитель секс-игрушек начал поиск членов Консультативного оргазмического совета

Британский производитель игрушек для взрослых Lovehoney начал поиски испытателей своей продукции. Об этом сообщает Daily Hive.

Фирма объявила, что готова заплатить тем, кто будет тестировать ее девайсы и подробно описывать свои впечатления. Побороться за место в Консультативном оргазмическом совете при компании смогут американцы и канадцы старше 18 лет. По итогам отборочных мероприятий Lovehoney выберет 10 человек.

За год сотрудничества каждый из них получит тысячу долларов (примерно 80 тысяч рублей). Раз в месяц участникам будут присылать набор секс-игрушек (стоимостью до 20 тысяч рублей). Также члены совета получат персональные промокоды, которыми смогут делиться с друзьями и подписчиками. Кроме того, у них будет шанс повлиять на дизайн и функционал новых игрушек.

Первое мероприятие по поиску членов совета прошло 6 мая в Нью-Йорке. На нем присутствовали профессиональные сексологи, которые отвечали на все вопросы присутствующих о мастурбации.

Мы создали Консультативный оргазмический совет, чтобы укрепить нашу связь с потребителями и продолжать развивать бренд Lovehoney, чтобы он оставался лучшим онлайн-ресурсом для сексуального досуга Сара Томчессон постоянный консультант Lovehoney по вопросам сексуального досуга

По словам Томчессон, несмотря на очевидный прогресс и демократизацию тем и бизнесов, связанных с сексом, мастурбация по-прежнему остается стигматизированным и табуированным занятием.

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