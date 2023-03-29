Порнозвезда устроила в парке секс-лотерею

Аргентинская порнозвезда разыграла среди своих поклонников шанс поучаствовать в оргии

Аргентинская модель и порнозвезда позвала поклонников в парк и устроила для них секс-лотерею. Как сообщает Daily Star, троим победителям выпал шанс поучаствовать в оргии.

Звезда фильмов для взрослых Джессика Факс пригласила всех желающих прийти на свое выступление в городе Росарио. Во время представления в парке, собравшего большое количество зрителей, звезда полностью разделась и исполнила эротический танец. После этого она разыграла среди подписчиков свои стринги и позволила победителю надеть трофей на голову.

Затем Факс раздала всем участникам лотерейные билеты и назвала три случайных номера, выбрав таким образом троих мужчин, с которыми она займется сексом. После выступления женщина уединилась с ними в гостиничном номере.

Порнозвезда уже устраивала подобное мероприятие в декабре 2021 года. Тогда она разделась на фоне памятника национальному флагу Аргентины.

В сети Факс известна под именем «Джеси», сама она называет себя «виртуальной секс-работницей». Помимо этого, девушка занимается популяризацией здорового образа жизни. У Факс есть отдельный аккаунт в соцсетях, где она делится с подписчиками секретами здорового питания и лайфхаками для поддержания красоты.

Ранее сообщалось о воспитательнице из США, которая стала порнозвездой. Девушке пришлось сменить любимую профессию, потому что она не позволяла ей достаточно зарабатывать.