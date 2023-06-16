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14:32, 16 июня 2023Из жизни

Драка на секс-чемпионате в Швеции попала на видео

Устроитель секс-чемпионата напал на украинскую порномодель во время стрима в соцсети

Нападение организатора первого чемпионата Европы по сексу на украинскую порномодель Талию Минт (Talia Mint) попало на видео. Снятые ею кадры были опубликованы в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел, когда девушка рассказывала подписчикам в соцсети о плохой организации соревнований. Это заметил устроитель чемпионата, владелец шведской сети стриптиз-клубов Драган Братич. Он напал на нее, попытался отобрать телефон и опрокинул стул. Ранее об этой драке сообщала бразильская порномодель Сельва Лапьедра. По ее словам, Братича успели остановить массажист и представители Словении.

Талия Минт рассказала «Ленте.ру», что решила провести стрим, когда Братич обвинил ее в развале проекта и отказался платить. Этому предшествовала переписка о недостаточном тестировании участников чемпионата на ВИЧ.

Он по моей интонации понял, что я молчать не буду, сказал что я разваливаю проект, хотя мы приехали уже в развалившийся проект, он недостроенный был. И сказал, что ни копейки нам не заплатит. Ну я вышла в стрим и там показала его, чтобы все знали, кто это такой. Он просто вскочил из-за стола, подбежал ко мне и выдернул из рук телефон. Если бы мальчики его не остановили, то, думаю, что он бы меня ударил. Но славу богу, там были мальчики, которые среагировали, увидели, с какой агрессией он подбежал, и они меня закрыли

Talia Mintучастница секс-чемпионата

Словенский участник с псевдонимом Mister Riddle, который разнял драку, подтвердил рассказ Талии Минт. «В первую очередь я бы хотел добавить, что нападение не должно было случиться, никакой необходимости в нем для Драгана не было, — сообщил он «Ленте.ру». — Мы могли бы спокойно договориться обо всем». По его словам, участники секс-чемпионата обдумывают возможные пути разрешения конфликта.

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Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге в четверг, 8 июня, и пройти под эгидой Шведской секс-федерации (SSF). Изначально Братич обещал, что мероприятие продлится несколько недель. Состязания должны были идти по шесть часов в день, а спортсмены соревноваться в 16 разных категориях. Оценивать соперников должно было жюри из пяти судей. Выбрать победителей в финале должны были зрители посредством онлайн-голосования.

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