Представительница России отказалась от участия в секс-чемпионате Европы

Российская порномодель Молли Девон отказалась от участия в скандальном секс-чемпионате

Начало событий в новости Драка на секс-чемпионате в Швеции попала на видео

Представительница России отказалась принимать участие в скандальном чемпионате Европы по сексу, который устроили в Швеции. Об этом «Ленте.ру» рассказала одна из участниц мероприятия, украинская порномодель Талия Минт.

Ожидалось, что Россию будет представлять порномодель, использующая псевдоним Молли Девон. Она должна была приехать в Швецию спустя несколько дней после начала соревнований, но передумала, когда узнала о конфликте между его участниками и организаторами. По словам Талии Минт, Молли Девон предупредил порноактер с псевдонимом Мэттью Мейер, также участвовавший в чемпионате.

Эта девочка, слава богу, не приехала. Она должна была прилетать в тот день, когда у нас как раз разыгрался конфликт. Но к тому времени все уже решили покидать проект, потому что там просто было невозможно находиться в таких условиях. Слава богу, мальчики ей написали. Она подруга Мэттью, ее предупредили, и она не села на самолет Талия Минт участница секс-чемпионата

Британская порномодель Лара Ли, которая собиралась участвовать в чемпионате, также не поехала в Швецию. «Я узнала, что оттуда все уезжают и говорят, им не заплатили, так что решила отказаться», — сообщила она изданию Daily Star.

Шведская секс-федерация, выступавшая организатором чемпионата, обвинила участников в непрофессионализме. «Они наслаждались всей этой популярностью и пользовались нашей организацией для саморекламы, а теперь у них какие-то запросы, которые невозможно удовлетворить», — цитирует ее заявление Daily Star.

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование.

Участники утверждают, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал устроитель чемпионата, владелец шведской сети стриптиз-клубов Драган Братич. Потасовка попала на видео.