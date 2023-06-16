Украинская порномодель пожаловалась на организаторов секс-чемпионата в Швеции

Организаторы секс-чемпионата в Швеции не проверили участников на ВИЧ

Украинская порномодель, использующая псевдоним Talia Mint, обвинила организаторов первого в истории чемпионата Европы по сексу в безответственном отношении к участникам. Она пожаловалась на устроителей соревнований в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Женщина заявила, что со «спортсменами» не заключили контрактов, хотя обещали это сделать, как только они приедут в Швецию. С первого же дня трансляция секс-чемпионата постоянно срывалась по техническим причинам, а позже участникам заявили, что они плохо выступают. «Хотя в первый день камеры не работали и вообще ничего не работало, мы продолжали выступать. На пятый день нам сказали, что мы мало зарабатываем, потому что не привлекаем достаточного количества фанатов. Но если честно, продакшн мог бы найти деньги для своего первого проекта», — рассказала Mint.

Еще больше ее поразило то, что организаторы не следили за наличием у участников справок об отсутствии ВИЧ. «Один из участников приехал без теста на ВИЧ. Я сообщила об этом организаторам, они сказали, что его проверят в понедельник. Я попросила подтвердить, что до этого он не будет иметь ни с кем сексуальных контактов. Но они все равно поставили его на соревнования в первый день», — рассказала украинка.

Она рассказала о сложившейся ситуации организатору чемпионата, владельцу шведской сети стриптиз-клубов Драгану Братичу, на что тот ответил на ломаном английском с многочисленными орфографическими ошибками. Он заявил, что не знал об отсутствии тестов на ВИЧ у некоторых участников, и посоветовал Mint не заниматься с ними сексом.

Ответ Драгана Братича украинской участнице «ОК. ЭТА АПАСНА. Я НЕ ЗНАЛ ЭТО. ПЕРЕСТАТЬ ТРАХОЦА С НИМ. ВЫ КАЖДЫЙ. СПАСИБО. НАДО ПОРЕШАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ» (орфография и пунктуация автора сохранены). Кадр: @taliamint

Позже женщина высказала эти претензии на собрании организаторов и участников чемпионата, после чего Братич набросился на нее и попытался отобрать телефон, на который она записывала происходящее.

Ранее сообщалось, что бразильская порномодель Сельва Лапьедра, которая представляла на секс-чемпионате Испанию, описала конфликт Братича с одной из участниц, который чуть не обернулся дракой. По всей видимости, речь шла именно о происшествии с Mint, после которого, по утверждению испанки, все спортсмены решили покинуть Гетеборг.