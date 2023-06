Первый секс-чемпионат в истории обернулся катастрофой. Зачем его затеяли, кто представлял Россию и что пошло не так?

Испанская порномодель Селва Лапьедра сравнила секс-чемпионат Европы с фильмом ужасов

8 июня в Швеции должен был начаться первый в истории чемпионат Европы по сексу, проводимый под эгидой Шведской секс-федерации (SSF). Соревнованиям предшествовала шумиха по всему миру, но все закончилось грандиозным скандалом. По словам одной из участниц, на мероприятии царил хаос, а его организатор едва не устроил драку.

Голые игры

Сообщения о проведении в Гётеборге первого в мире секс-чемпионата начали появляться в мировых СМИ в начале июня. В новостях утверждалось, что Швеция стала первой в мире страной, официально признавшей секс видом спорта. В устроенных по этому случаю состязаниях должны были принять участие представители 20 стран.

Список испытаний поражал разнообразием. Участникам предстояло соревноваться в таких дисциплинах, как «соблазнение», «расслабляющий массаж», «эротический массаж противника», «прелюдия», «оральный секс», «секс с проникновением», «выносливость», «внешняя привлекательность», «мастерство сексуальных позиций», «мастерство импровизации в смене сексуальных позиций», «выносливость и количество оргазмов», «артистичность», «повышенное давление и учащение сердцебиения» и «самая сложная и красивая поза».

Сообщалось, что чемпионат продлится несколько недель, а состязания будут идти по шесть часов в день. Соревнования должны включать три этапа, а определять победителей будет жюри в составе пяти судей. Чемпионов Европы якобы выберут зрители, заплатившие за просмотр первенства в интернете

На соревнования обещали приехать «спортсмены» из Испании, Словении, Швеции, Украины, России и других стран. Однако очень скоро выяснилось, что организаторы соревнований и пресса несколько преувеличили статус мероприятия.

Селва Лапьедра (Испания) Фото: @pkdor_77

Откуда ветер дует

Главным источником новостей о признании секса официальным видом спорта и проведении первого секс-чемпионата были индийские издания. Первыми о мероприятии сообщили The Times of India, CNBC TV18 и India Today. Позже подключились испанская Marca, греческая City Times и канадская газета The Beacon Herald. Вскоре о шведском секс-чемпионате писали уже по всему миру, однако главным локомотивом новостей оставались именно индийские СМИ.

На такую грандиозную шумиху не могли не обратить внимания и более солидные издания, однако они в первую очередь занялись проверкой фактов. Информационное агентство Reuters и ряд других СМИ быстро выяснили, что Министерство спорта Швеции не имеет никакого отношения к чемпионату и никогда не признавало секс официальным видом спорта. Ведомству пришлось выступить с заявлением и откреститься от секс-соревнований.

Журналистское расследование показало, что в январе шведская газета Göteborgs-Posten опубликовала заметку о некоем Драгане Братиче, который добивался, чтобы секс признали спортом. Он основал Шведскую секс-федерацию (SSF) и подал заявку с просьбой включить ее в Шведскую спортивную конфедерацию.

В мае спортивные чиновники отклонили заявку, сославшись на то, что «им и так есть чем заняться». В ответе ясно указывалось, что Швеция не признает секс спортом, а Конфедерация не намерена сотрудничать с какими-либо секс-организациями

Впрочем, все это не помешало Братичу объявить о грядущем чемпионате Европы. Он также заявил, что SSF сама организует состязания за счет «независимого финансирования и помощи волонтеров». После этого в индийских СМИ, видимо, не справившихся с тонкостями шведского языка, появились новости о признании секса официальным видом спорта.

А потом новость разлетелась по всему миру.

Дело кончилось тем, что Конфедерация спорта Швеции выразила обеспокоенность распространением ложной информации и еще раз заявила, что SSF не получала никакой поддержки и финансирования от государства. Соотечественников Драгана Братича это вряд ли удивило: его имя хорошо знакомо жителям Швеции, интересующимся всякого рода скандалами вокруг секс-индустрии.

Драган Братич Кадр: @RasimReiz

Король стриптиза

В первую очередь Братича знают как любителя провокаций. Например, в 2011 году он решил открыть стриптиз-клуб в деревне Мерсиль недалеко от горнолыжного курорта Оре. Под эти цели собирались переделать старый трактир, расположенный между церковью и кладбищем.

Местные жительницы отнеслись к новому заведению без энтузиазма. «Мерсиль и так популярное место, — заявила одна из них. — Лучше бы здесь открыли что-то другое». А вот мужчинам идея Братича очень понравилась. Он обещал сделать шикарное заведение с 20 танцовщиками и танцовщицами, который будет напоминать популярные клубы-кабаре Стокгольма. Только со стриптизом.

Никогда не был на стриптизе. Мне страшно интересно, что получится молодой житель Мерсиля The Local, 2011 год

Местные чиновники тоже возмутились планам Братича, но признались, что сделать ничего не могут, так как он не нарушает законов. Деревня оказалась расколота надвое, скандал вышел на национальный уровень. Видимо, этого будущий организатор секс-чемпионата и добивался.

За два года до этого Братич устроил скандал, открыв стрип-клуб McDragan's Drive In! рядом с городом Фальчёпинг. Название заведения явно намекало на «Макдоналдс», а на его вывеске изображалась лежащая на спине женщина с раздвинутыми ногами, образующими букву «M». Американский фастфуд-гигант, разумеется, подал в суд. Братич сначала плагиат отрицал, но потом все-таки согласился изменить вывеску.

Еще одной скандальной историей Драган Братич отметился в 2013 году, когда открыл в Йёнчёпинге гей-клуб. Заведение просуществовало два года и закрылось из-за нехватки посетителей. «Держать гламурный гей-клуб в Йенчепинге — это все равно что подавать свинину на рождественский стол в Тегеране», — сетовал Братич.

Боже, как люди на меня смотрели! Как будто не смотрели, а плевали в меня Драган Братич

А в 2018 году суд Йенчепинга признал Братича виновным в махинациях с налогами и бухгалтерской отчетностью при управлении стрип-клубами и приговорил к двум годам тюрьмы. Тяжба все еще продолжается, но Братич не унывает и подумывает о политической карьере. Год назад он объявил, что собирается баллотироваться в муниципальный совет города Хабо и добиваться «большей прозрачности» в местной политике.

В Швеции Братича знают под прозвищем Король стриптиза, но, судя по имеющейся в сети информации, он больше напоминает профессионального авантюриста, который идет на все, чтобы устроить вокруг себя шумиху и заработать на этом. Впрочем, участники секс-чемпионата в Гетеборге ощутили на себе, кто такой Драган Братич на самом деле.

Молли Девон (Россия) Фото: @wholovesMolly

«Это был настоящий хаос»

Несмотря на скандал вокруг «первого в истории чемпионата Европы по сексу», поучаствовать в нем приехали представители как минимум 12 стран, включая Францию, Италию, Финляндию и даже Россию. Правда, российская участница, выступающая под сценическим именем Молли Девон, в последнее время живет в Будапеште.

Участница от Испании Селва Лапьедра первой рассказала о том, что вышло из очередной затеи Драгана Братича. Соревнования должны были начаться в четверг 8 июня, однако вскоре выяснилось, что организация просто никуда не годится. Технические возможности онлайн-площадки, где должна была вестись трансляция, оказались недостаточны, чтобы справиться с наплывом зрителей.

Каждый день люди штурмовали сайт, камеры зависали, сайт падал, обещанных судей не было. Короче говоря, организация была на нуле. Добавьте к этому гнев подписчиков, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на нас и пообщаться с нами Селва Лапьедра участница секс-чемпионата

А потом между Братичем и «спортсменами» случился конфликт. Когда в понедельник 12 июня одна из участниц пожаловалась организатору на ужасные условия, он устроил скандал, который чуть не закончился потасовкой. Сначала он объявил, что девушка, которой что-то не нравится, может убираться, и денег он ей не заплатит.

По словам Лапьедры, эта участница шоу все-таки начала выступать перед камерами, так как «давно в индустрии и чувствует ответственность перед зрителями», но перепалки с Братичем продолжались.

«В какой-то момент он вскочил. Если бы не вмешательство словенских участников и массажиста… Ситуация вышла из-под контроля. Это был настоящий хаос, который все больше напоминал фильм ужасов», — заявила Лапьедра.

Сразу же после произошедшего, по словам испанки, все «спортсмены» решили прекратить участие в чемпионате и покинуть Гетеборг. Пока неизвестно, будут ли разгневанные участники подавать в суд на шведского Короля стриптиза. Ясно только, что любитель секс-авантюр на этот раз устроил скандал мирового уровня.