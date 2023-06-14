Участница секс-чемпионата в Швеции сравнила его с фильмом ужасов

El Plural: испанская участница рассказала о хаосе на секс-чемпионате в Швеции

Бразильская порномодель Сельва Лапьедра, которая собиралась представлять Испанию на чемпионате Европы по сексу, сравнила мероприятие с фильмом ужасов. Об этом сообщает издание El Plural.

Лапьедра рассказала, что уровень организации чемпионата оставлял желать лучшего. По ее словам, в назначенное время соревнования так и не начались из-за множества технических неполадок. «Каждый день люди штурмовали сайт, камеры зависали, сайт падал, обещанных судей не было. Короче говоря, организация была на нуле. Добавьте к этому гнев подписчиков, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на нас и пообщаться с нами», — рассказала она.

Когда в понедельник, 12 июня, одна из участниц пожаловалась на это организатору чемпионата, владельцу шведской сети стриптиз-клубов Драгану Братичу, тот устроил скандал, который чуть не закончился дракой. «В какой-то момент он вскочил, и если бы не вмешательство словенских участников и массажиста... — заявила Лапьедра. — Ситуация вышла из-под контроля. Это был настоящий хаос, который все больше напоминал фильм ужасов».

После этого, по утверждению порномодели, все участники решили покинуть Гетеборг, где проходил чемпионат. Лапьедра добавила, что в принципе ей понравилась идея соревнований, но там «не было ничего из того, что нам обещали».

Чемпионат Европы по сексу должен был начаться в Гетеборге в четверг, 8 июня, и пройти под эгидой Шведской секс-федерации (SSF). Изначально Братич обещал, что мероприятие продлится несколько недель. Состязания должны были идти по шесть часов в день, а спортсмены соревноваться в 16 разных категориях. Оценивать соперников должно было жюри из пяти судей. Выбрать победителей в финале должны были зрители посредством онлайн-голосования.

Министерству спорта Швеции пришлось выпустить официальное заявление и опровергнуть публикации о чемпионате, из которых следовало, что в этой стране секс якобы был официально признан одним из видов спорта.

Ранее сообщалось о британском бренде секс-игрушек, который начал поиски испытателей своей продукции. Фирма объявила, что готова заплатить тем, кто будет тестировать ее девайсы и подробно описывать свои впечатления.