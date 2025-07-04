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18:33, 4 июля 2025Россия

Российские военные нашли в блиндажах в приграничье начиненные тротилом окопные свечи

РИА Новости: ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали взрывчатку под предметы военного быта в Курской области. В блиндажах в приграничье российские военные нашли начиненные тротилом окопные свечи, рассказал РИА Новости боец саперных войск с позывным Гермес.

По его словам, подобная находка была обнаружена в одном из блиндажей в Суджанском районе, где укрывались бойцы ВСУ.

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«Аккуратно разобрав, что мы наблюдаем: залито парафином, внутри находится тротиловая шашка двухсотграммовая, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор», — описал находку Гермес.

Он объяснил, что, когда свечу поджигают, фитиль сгорает за несколько секунд, после чего происходит детонация. В качестве поражающего элемента в окопных свечах использовались металлические шарики.

Ранее сообщалось, что в Курской области остается заминировано более 80 процентов территории. На данный момент разминировано более 40 населенных пунктов и очищено более 55 тысяч гектаров земли.

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