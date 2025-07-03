Раскрыт процент остающейся заминированной территории Курской области

«Известия»: В Курской области остается заминировано более 80 % территории

В Курской области остается заминировано более 80 процентов территории. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, разминировано более 40 населенных пунктов и очищено более 55 тысяч гектаров, что составляет примерно 15 процентов от плана.

При этом сообщается, что саперам придется повторно проводить разминирование территорий, так как Вооруженные силы Украины продолжают сбрасывать мины с дронов. Некоторые из них — замаскированы под сезонную зелень.

По словам командира инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База, украинские военные также закладывали снаряды в игрушки, листву и даже в шоколад, «запенивали» взрывные устройства или прятали под шифер.

Сейчас, по информации командира взвода, появилось больше подразделений, занимающихся разминированием территорий. Так, за прошлую неделю силами Минобороны, МЧС и Росгвардии было обезврежено около 2 гектаров земли, свыше 800 километров дорог и 12,6 тысяч зданий.

«Охват территории большой. По-прежнему [очищаем] населенные пункты, поля, дороги и все остальное. Мест, где проверять, еще много», — заключил База.

Ранее разминирование Курской области сняли на видео. На опубликованных кадрах видна подготовка к подрыву боеприпаса, найденного на территории населенного пункта.