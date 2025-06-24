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08:26, 24 июня 2025Россия

Разминирование Курской области показали на видео

Опубликовано видео с разминированием в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разминирование Курской области показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах демонстрируется подготовка к подрыву боеприпаса, найденного на территории населенного пункта. Вероятно, речь идет о заложенном на дороге фугасе. На снятых беспилотником кадрах видно мощный взрыв, произведенный саперами. Также они подорвали несколько боеприпасов меньшей мощности.

Ролик был снят в Суджанском районе, поясняет канал. Часть этого района около полугода находилась под украинской оккупацией.

Ранее власти Курской области отчитались о ходе разминирования освобожденного приграничья. По их данных, по состоянию на 23 июня разминировано 44 населенный пункта и 53 тысячи гектаров. «Это 4,6 процента от общего объема», — уточнил врио заместитель губернатора Владимир Базаров.

ЖЗЛ
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