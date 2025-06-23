В Курской области отчитались о ходе разминирования приграничных территорий

Врио замглавы Курской области Базаров: Разминировано 44 населенных пункта

В Курской области отчитались о ходе разминирования приграничных территорий. Об этом рассказал врио замглавы региона Владимир Базаров на заседании областного правительства, запись которого опубликована во «ВКонтакте».

Согласно представленному чиновником отчету, по состоянию на 23 июня разминировано 44 населенный пункта и 53 тысячи гектаров. «Это 4,6 процента от общего объема», — пояснил Базаров.

Всего было обезврежено почти 540 тысяч взрывоопасных предметов, подчеркнул он. Сейчас специалисты Росгвардии и Минобороны продолжают работу в 16 муниципалитетах.

Ранее стало известно об участии строителей из Северной Кореи в восстановлении приграничных районов Курской области, в том числе тех территорий, которые были оккупированы украинскими войсками. Граждане КНДР приступят к работе по завершении разминирования.