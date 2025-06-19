Хинштейн высказался о начале работы тысяч граждан Северной Кореи под Курском

Хинштейн: Военные строители из КНДР начнут работу после разминирования

Военные строители из КНДР начнут работу в Курской области после того, как территория приграничья будет разминирована, а также после оценки разрушений там. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, его цитирует РИА Новости.

«То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап. Просто мы не ждем полностью разминирования территории всего приграничья, а действуем по зонам», — сказал Хинштейн.

По мнению губернатора, чем раньше военные строители из КНДР приступят к работе, тем будет лучше. Отвечать за их работу и размещение будут военные, так как единым координатором группировки является Минобороны. Помощь тысячи саперов из КНДР Хинштейн назвал серьезным подспорьем для работы, однако точных сроков начала их работы он не обозначил.

17 июня по итогам переговоров секретаря Совбеза Сергея Шойгу и северокорейского лидера Ким Чен Ына стало известно, что КНДР направит в Россию саперов и военных строителей, которые помогут в восстановлении Курской области. Военкор Юрий Котенок, комментируя такое решение, заявил, что Ким Чен Ын продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник России.

Северная Корея официально участвовала в освобождении части Курской области от оккупации Вооруженными силами Украины.