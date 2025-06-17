КНДР направит саперов и строителей для восстановления Курской области

Шойгу: Саперы и строители КНДР помогут в восстановлении Курской области

КНДР направит в Россию саперов и военных строителей, которые помогут в восстановлении Курской области. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории», — сообщил Шойгу.

По словам секретаря СБ, в Россию также прибудут пять тысяч военных строителей из КНДР, которые окажут помощь в восстановлении разрушенных инфраструктурных объектов.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина Шойгу провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.