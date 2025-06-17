Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Аппарат СБ РФ: Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу проводит переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявили в пресс-службе аппарата СБ России, сообщает РИА Новости.

«В Пхеньяне начались переговоры секретаря СБ РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с северокорейским лидером по поручению президента России Владимира Путина. Визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Пхеньяном во время предыдущего визита. Они реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию на Украине. Он выразил уверенность, что Россия будет добиваться успехов в защите суверенитета страны и ее безопасности.