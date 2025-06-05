Ким Чен Ын пообещал России поддержку в конфликте на Украине

ЦТАК: Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в ситуации на Украине

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию на Украине. Об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) России Сергеем Шойгу, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейский лидер выразил уверенность, что Россия будет добиваться успехов в защите «суверенитета страны, ее территориальной целостности и безопасности».

В ходе переговоров Ким Чен Ын и Шойгу обсудили международную обстановку и ситуацию вокруг Украины. Как подчеркивается в сообщении, позиции сторон полностью совпадают.

Секретарь Совбеза, в свою очередь, передал лидеру КНДР особую благодарность от российского руководства за участие представителей корейского народа в боях за Курскую область.

Ранее Ким Чен Ын пообещал России военную помощь помощь в случае нападения со стороны «американских и западных приспешников».