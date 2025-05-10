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07:55, 10 мая 2025Мир

Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения

Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения приспешников США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России военную помощь помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут решиться на еще более безрассудные действия. Это, в свою очередь, этому примеру могут последовать «первостатейные приспешники США в лице военных из Сеула», подчеркнул лидер КНДР.

Ранее Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

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