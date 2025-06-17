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19:44, 17 июня 2025Россия

Военкоры отреагировали на решение Ким Чен Ына отправить тысячи северокорейцев под Курск

Военкор Котенок об отправке северокорейцев под Курск: Ким — настоящий союзник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Корейской народно-демократической республики (КНДР, Северная Корея) Ким Чен Ын продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник России. Так на решение об отправке тысяч северокорейцев для разминирования и восстановления Курской области отреагировал в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

Другие военкоры разделили позитивную оценку Котенка планов КНДР отправить тысячу саперов и пять тысяч строителей в регион. Так, военкор Александр Коц отметил, что северокорейцы в самом деле являются ценными иностранными специалистами и противопоставил их мигрантам из соседних с Россией стран.

Солдаты и офицеры Корейской народной армии на деле доказали, что воевать умеют на «пять с плюсом». С полной самоотдачей и презрением к смерти. Но и в мирном труде корейцы кому угодно дадут фору

Александр Коц

В свою очередь, военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь» отреагировал на новую отправку северокорейцев под Курск словами о стремительном развитии связей между Россией и КНДР. «Отношения, скорее всего, будут укрепляться и дальше», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал возможную отправку граждан КНДР в регион большим подспорьем.

Северная Корея официально участвовала в освобождении части Курской области от оккупации Вооруженными силами Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что «корейские друзья действовали, исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества».

ЖЗЛ
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