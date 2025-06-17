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18:54, 17 июня 2025Россия

Хинштейн отреагировал на отправку тысяч граждан Северной Кореи в Курскую область

Врио губернатора Хинштейн: Отправка саперов из КНДР под Курск станет подспорьем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Отправка шести тысяч саперов и строителей из Северной Кореи (Корейская народно-демократическая республика, КНДР) под Курск станет подспорьем для региона. Так на возможную отправку тысяч граждан КНДР в Курскую область отреагировал в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как напомнил Хинштейн, президент России Владимир Путин поручил разминировать регион в максимально короткие сроки.

«Это (разминирование) первый и важный шаг на пути, к тому, чтобы наши жители как можно скорее вернулись в свои дома», — подытожил Хинштейн.

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