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14:36, 29 мая 2025Россия

Шойгу оценил участие КНДР в освобождении Курской области

Шойгу: Солдаты КНДР вели бои за Курскую область как за свою землю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Солдаты Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР) вели бои за Курскую область как за свою землю. Об этом заявил председатель Совбеза России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Такую оценку северокорейским военнослужащим Шойгу озвучил во время беседы с журналистами по итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Они воевали за освобождение нашей земли как за освобождение своей», — сказал политик.

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.

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