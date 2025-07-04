Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 4 июля 2025Экономика

Депутаты захотели ограничить продажу чипсов и сладостей

Госдума предложила запретить продажу чипсов и сладостей в школьных буфетах
Вячеслав Агапов

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Депутаты захотели ограничить продажу газировки, чипсов и сладостей с трансжирами в школьных буфетах и автоматах. Соответствующее предложение внес комитет Госдумы по охране здоровья, сообщает ТАСС.

В рамках правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» выступили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр спорта Михаил Дегтярев и зампредседателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

«Министерству просвещения Российской Федерации: установить возможность запрета продажи вредных продуктов (газированной воды, чипсов, сладостей с трансжирами) в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций», — отмечают авторы документа.

В Амурской области уже собирались ограничить продажи мороженого с алкоголем. Министерство экономического развития и внешних связей региона обратило внимание на то, что крепость мороженого с алкоголем составляет от полутора до шести градусов, как пиво или медовуха, но регуляторы не считают подобное лакомство спиртным и его продажа не подпадает под запрет реализации в палатках рядом с социально значимыми объектами (школами, детскими садами), а также несовершеннолетним.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

    Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике

    Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

    Изменница расправилась с мужем с помощью молотого перца чили

    Россиянин устроил себе SPA-зону на балконе и разозлил соседей

    Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

    МИД Армении вручил ноту протеста российскому послу

    Возле жилого дома в российском регионе взорвался украинский дрон

    Продажи одного лакомства просели из-за похолодания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости