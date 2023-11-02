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08:25, 2 ноября 2023Экономика

В России предложили ограничить продажи одного вида мороженого

В Амурской области предложили ограничить продажи мороженого с алкоголем

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Власти Амурской области предложили ограничить продажи одного вида мороженого. Инициативу об ужесточении реализации популярного лакомства с алкоголем передали в Минфин, сообщает газета «Известия».

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратило внимание, что крепость мороженого с алкоголем составляет от полутора до шести градусов и соответствует таким напиткам, как пиво или медовуха. Однако регуляторы не считают подобное лакомство спиртным, и его продажа не подпадает под запрет реализации в палатках, рядом с социально-значимыми объектами (школами, детскими садами), а также несовершеннолетним.

По мнению чиновников, владельцы палаток десертом завуалированно торгуют алкоголем, и его доступность может привести к тому, что употребление спиртного станет нормой для детей. Поэтому Амурская область попросила запретить продажи лакомства детям до 18 лет и разрешить его лишь в заведениях общепита с залом обслуживания для посетителей.

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«На месте законодателей предложил бы и вовсе запретить продажу мороженого, конфет с алкоголем в общепитах в том числе. Доступность такой продукции представляет серьезную угрозу для молодежи, поскольку она становится потенциальной жертвой алкогольной зависимости», заявил начальник управления главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов.

Во втором квартале текущего года производство мороженого в России выросло вдвое. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в стране выпустили 188 миллионов килограммов этого популярного лакомства. При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечено увеличение объемов производства мороженого на 27 процентов. Причиной стали жаркое лето, наращивание объемов и стабилизация цен на упаковку, а также снижение цен на сырое молоко.

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      Вячеслав Агапов
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