Завершился матч между звездами НХЛ и КХЛ

Звезды НХЛ победили звезд КХЛ со счетом 15:3 в «Матче года»

В Москве завершился «Матч года» между командами, собранными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на сайте Первого канала.

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой игроков НХЛ со счетом 15:3. В составе игроков НХЛ отличились Василий Подколзин (хет-трик), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дубль), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. У хоккеистов КХЛ заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин.

Ранее Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть в Москве. Хоккеист заявил, что ему важно выразить благодарность всем, кто болел за него в НХЛ.

Основная часть вырученных средств от матча пойдет на благотворительность.