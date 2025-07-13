Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Финал
Се Шувэй
1:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Янник Синнер
2:1
4-й сет
live
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
20:51, 13 июля 2025Спорт

Завершился матч между звездами НХЛ и КХЛ

Звезды НХЛ победили звезд КХЛ со счетом 15:3 в «Матче года»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве завершился «Матч года» между командами, собранными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на сайте Первого канала.

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой игроков НХЛ со счетом 15:3. В составе игроков НХЛ отличились Василий Подколзин (хет-трик), Артемий Панарин, Андрей Свечников, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Максим Цыплаков (дубль), Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко. У хоккеистов КХЛ заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин.

Ранее Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть в Москве. Хоккеист заявил, что ему важно выразить благодарность всем, кто болел за него в НХЛ.

Основная часть вырученных средств от матча пойдет на благотворительность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление про Россию

    Беременная возлюбленная Тимати снялась в прозрачном бюстгальтере

    Завершился матч между звездами НХЛ и КХЛ

    В российском городе получивший на ЕГЭ 84 балла выпускник пересдал экзамен на 100 баллов

    70-летний россиянин на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан

    Жертвой урагана в Донецке стал 10-летний ребенок

    Стало известно о смерти бывшего президента Нигерии

    В Англии сразу после взлета разбился самолет

    Стало известно о пострадавших из-за урагана в Горловке

    «Это просто издевательство». Фетисов раскритиковал запрет российским спортсменам публиковать флаг страны в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости