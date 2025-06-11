Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть в Москве

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин о матче в Москве: Доставим радость болельщикам

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в своем Telegram-канале поделился эмоциями от возможности сыграть в Москве.

«Кайфанем и доставим радость своим болельщикам, приходите», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что ему важно выразить благодарность всем, кто болел за него в НХЛ.

Ранее стали известны составы команд НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на благотворительную встречу «Матч года». За команду НХЛ кроме Овечкина сыграют Артемий Панарин, Матвей Мичков, Кирилл Капризов и Андрей Василевский.

«Матч года» пройдет в Москве 13 июля.