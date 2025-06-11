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НХЛ — плей-офф|Финал. 4-й матч
22:00, 11 июня 2025Спорт

Овечкин поделился эмоциями от возможности сыграть в Москве

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин о матче в Москве: Доставим радость болельщикам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в своем Telegram-канале поделился эмоциями от возможности сыграть в Москве.

«Кайфанем и доставим радость своим болельщикам, приходите», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что ему важно выразить благодарность всем, кто болел за него в НХЛ.

Ранее стали известны составы команд НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на благотворительную встречу «Матч года». За команду НХЛ кроме Овечкина сыграют Артемий Панарин, Матвей Мичков, Кирилл Капризов и Андрей Василевский.

«Матч года» пройдет в Москве 13 июля.

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