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11:39, 10 июня 2025Спорт

Овечкин сыграет за команду НХЛ против хоккеистов КХЛ в Москве

Александр Овечкин сыграет за команду НХЛ против хоккеистов КХЛ в Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Стали известны составы команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на благотворительную встречу в Москве «Матч года», которая пройдет 13 июля. Об этом сообщает «Чемпионат».

За команду НХЛ сыграет российский форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин, а также другие его соотечественники из североамериканской лиги. Среди них Артемий Панарин, Матвей Мичков, Кирилл Капризов и Андрей Василевский.

В числе игроков, которые представят КХЛ, форвард Локомотива Александр Радулов, нападающий минского Динамо Вадим Шипачев, а также спартаковцы Николай Голдобин и Павел Порядин. Отмечается, что в составы могут быть внесены изменения.

Ранее Овечкин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Спортсмена обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».

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