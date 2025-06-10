Овечкин сыграет за команду НХЛ против хоккеистов КХЛ в Москве

Александр Овечкин сыграет за команду НХЛ против хоккеистов КХЛ в Москве

Стали известны составы команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на благотворительную встречу в Москве «Матч года», которая пройдет 13 июля. Об этом сообщает «Чемпионат».

За команду НХЛ сыграет российский форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин, а также другие его соотечественники из североамериканской лиги. Среди них Артемий Панарин, Матвей Мичков, Кирилл Капризов и Андрей Василевский.

В числе игроков, которые представят КХЛ, форвард Локомотива Александр Радулов, нападающий минского Динамо Вадим Шипачев, а также спартаковцы Николай Голдобин и Павел Порядин. Отмечается, что в составы могут быть внесены изменения.

Ранее Овечкин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Спортсмена обвинили в участии в мероприятиях «для оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории».