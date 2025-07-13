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21:01, 13 июля 2025Россия

В российском городе десятки людей отравились хлором

В термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Десятки посетителей термального комплекса в Свердловской области отравились хлором. Об этом пишет Ura.ru.

Инцидент произошел в екатеринбургском комплексе «Баден-Баден». Сообщается, что люди начали обращаться за медицинской помощью в связи с симптомами химического отравления. Выяснилось, что пострадавшие отравились хлором. Всего на данный момент известно о 26 пострадавших посетителях и пяти сотрудниках. Оперативный штаб по ситуации возглавила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«В токсикоцентр были доставлены пациенты. 13 человек в состоянии легкой тяжести. Один из госпитализированных — средней. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении», — сказано в заявлении.

Известно, что 13 июля при проведении плановых работ в техническом помещении произошел разлив обеззараживающего средства. По данным издания, компания оказывает всю необходимую помощь следствию, чтобы выяснить причины происшествия и пресечь подобные случаи в дальнейшем.

Ранее стало известно, что суд в Дагестане заключил под стражу директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района по уголовному делу о массовом отравлении местных жителей питьевой водой.

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