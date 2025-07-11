Отвечающего за ЖКХ в российском районе арестовали после отравления 372 жителей

Суд арестовал главу учреждения ЖКХ после отравления 372 жителей Дагестана водой

Суд заключил под стражу директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района по уголовному делу о массовом отравлении местных жителей питьевой водой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он будет под арестом до 9 сентября.

О задержании главы ЖКХ Магарамкентского района стало известно 9 июля. На данный момент известно о 372 пострадавших, которые отравились питьевой водой и обратились в больницу с признаками кишечной инфекции. В их числе 357 детей.

На фоне массового отравления жителям пяти дагестанских сел запретили пить воду из крана до вечера 11 июля.

