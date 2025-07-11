Отвечающего за ЖКХ в российском районе арестовали после отравления 372 жителей

Суд заключил под стражу директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района по уголовному делу о массовом отравлении местных жителей питьевой водой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.
Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он будет под арестом до 9 сентября.
О задержании главы ЖКХ Магарамкентского района стало известно 9 июля. На данный момент известно о 372 пострадавших, которые отравились питьевой водой и обратились в больницу с признаками кишечной инфекции. В их числе 357 детей.
На фоне массового отравления жителям пяти дагестанских сел запретили пить воду из крана до вечера 11 июля.