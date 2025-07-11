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17:34, 11 июля 2025Силовые структуры

Отвечающего за ЖКХ в российском районе арестовали после отравления 372 жителей

Суд арестовал главу учреждения ЖКХ после отравления 372 жителей Дагестана водой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района по уголовному делу о массовом отравлении местных жителей питьевой водой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он будет под арестом до 9 сентября.

О задержании главы ЖКХ Магарамкентского района стало известно 9 июля. На данный момент известно о 372 пострадавших, которые отравились питьевой водой и обратились в больницу с признаками кишечной инфекции. В их числе 357 детей.

На фоне массового отравления жителям пяти дагестанских сел запретили пить воду из крана до вечера 11 июля.

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