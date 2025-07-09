Первый задержанный появился в деле об отравлении водой 274 жителей Дагестана

СК задержал директора учреждения ЖКХ за отравление водой 274 жителей Дагестана

Следователи задержали директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района Дагестана по уголовному делу о массовом отравлении питьевой водой местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанный подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. По делу проведены обыски в администрации района, идет допрос свидетелей и потерпевших. Отравившимся также проведут судебно-медицинские экспертизы. Еще назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Следователи устанавливают других причастных к преступлению.

Число отравившихся выросло до 274 человек, из них 270 — дети, сообщает RT со ссылкой на данные министра здравоохранения республики Ярослава Глазова. Пострадавшие с острой кишечной инфекцией выявлены в пяти населенных пунктах.

Временно приостановлена работа детских садов и общепита. Организован подвоз питьевой воды.