Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:57, 9 июля 2025Силовые структуры

Первый задержанный появился в деле об отравлении водой 274 жителей Дагестана

СК задержал директора учреждения ЖКХ за отравление водой 274 жителей Дагестана
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи задержали директора муниципального учреждения ЖКХ Магарамкентского района Дагестана по уголовному делу о массовом отравлении питьевой водой местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанный подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. По делу проведены обыски в администрации района, идет допрос свидетелей и потерпевших. Отравившимся также проведут судебно-медицинские экспертизы. Еще назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза. Следователи устанавливают других причастных к преступлению.

Число отравившихся выросло до 274 человек, из них 270 — дети, сообщает RT со ссылкой на данные министра здравоохранения республики Ярослава Глазова. Пострадавшие с острой кишечной инфекцией выявлены в пяти населенных пунктах.

Временно приостановлена работа детских садов и общепита. Организован подвоз питьевой воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп начал открыто критиковать Путина. Почему это может быть хитрой тактикой ведения переговоров?

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    В зоне СВО заметили отправленный на прорыв фронта танк-монстр «из фильма ужасов»

    Июльские сугробы в российском городе попали на видео

    Туристы занялись сексом на пляже курорта Европы и попали на видео

    В российском футболе ужесточат лимит на легионеров

    Девушка показала купленную на Shein копию обуви Hermes и рассмешила пользователей сети

    Больше 80 человек госпитализировали после отравления водой в российском регионе

    Трамп определился с пошлинами для Ирака

    В России ребенок сорвался с высоты пятого этажа и выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости