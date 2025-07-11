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13:29, 11 июля 2025Россия

Число отравившихся водой жителей Дагестана резко увеличилось

Минздрав Дагестана: Число отравившихся водой жителей достигло 372
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число отравившихся водой жителей Дагестана достигло 372. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава в Telegram.

Вспышка заболеваемости произошла в регионе в июле. Подавляющее большинство пациентов, обратившихся за медицинской помощью — дети.

По данным дагестанского Минздрава, по состоянию на 11 июля зарегистрировано 372 человека с признаками кишечной инфекции, в том числе 357 детей. Ситуация находится на контроле руководителя министерства Ярослава Глазова, отметили в пресс-службе.

На фоне массового отравления жителям пяти дагестанских сел запретили пить воду из крана. Запрет, установленный на сутки, продлится до 18:00 мск 11 июля.

ЖЗЛ
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