Жителям российского региона запретили пить воду из крана

Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана после отравления

Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана. Об этом их предупредили в пресс-службе местного Минстроя.

Речь идет о селах Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах, расположенных в Магарамкентском районе. Чиновники запретили им пользоваться водопроводной водой на сутки, начиная с 18 часов 10 июля до 18 часов 11 июля, причем не только для питья, но и в технических целях, и для приготовления еды.

Ранее стало известно, что жители Магарамкентского района массово отравились водой, которая вызвала у них кишечную инфекцию. Утром 10 июля сообщалось, что число пострадавших превысило 300 человек. При этом уточнялось, что 294 из 302 случаев гастроэнтерита было выявлено у детей.