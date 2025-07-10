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18:06, 10 июля 2025Экономика

Жителям российского региона запретили пить воду из крана

Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана после отравления
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Минстрой Дагестана

Жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана. Об этом их предупредили в пресс-службе местного Минстроя.

Речь идет о селах Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах, расположенных в Магарамкентском районе. Чиновники запретили им пользоваться водопроводной водой на сутки, начиная с 18 часов 10 июля до 18 часов 11 июля, причем не только для питья, но и в технических целях, и для приготовления еды.

Ранее стало известно, что жители Магарамкентского района массово отравились водой, которая вызвала у них кишечную инфекцию. Утром 10 июля сообщалось, что число пострадавших превысило 300 человек. При этом уточнялось, что 294 из 302 случаев гастроэнтерита было выявлено у детей.

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