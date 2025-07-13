В российском городе получивший на ЕГЭ 84 балла выпускник пересдал экзамен на 100 баллов

В Уфе получивший на ЕГЭ 84 балла выпускник пересдал предмет на 100 баллов

В российском городе выпускник Данил Панченко, получивший на ЕГЭ 84 балла, решил пересдать экзамен и удивил результатом. Соответствующий материал публикует aif.ru со ссылкой на главу администрации Советского района Уфа Айдара Базгудинова.

По его словам, выпускника не устроил упомянутый балл по профильной математике, вследствие чего он решился пройти испытание вновь. После этого Панченко набрал высшую оценку за предмет.

Ранее в июле российская школьница сдала ЕГЭ на 200 баллов и раскрыла секрет успеха. Ученица красноярской школы № 143 Вероника Губайдуллина набрала высший балл на экзаменах по информатике и русскому языку.