Российская школьница сдала ЕГЭ на 200 баллов и раскрыла секрет успеха

KP.RU: Выпускница красноярской школы набрала 200 баллов за два экзамена

Выпускница из Красноярска сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 200 баллов и раскрыла секрет успеха. Им она поделилась с KP.RU.

Ученица красноярской школы № 143 Вероника Губайдуллина набрала высший балл на экзаменах по информатике и русскому языку. Эти предметы требуются для поступления на специальность «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект», которая, по мнению школьницы, является перспективной.

«Суть моей будущей профессии — создание и обучение алгоритмов, которые позволят компьютерам выполнять интеллектуальные задачи для помощи людям в самых разных сферах деятельности», — рассказала журналистам Губайдуллина.

Девушка добавила, что готовиться к госэкзаменам по информатике и русскому языку она начала в 10-м классе, а к математике чуть позже — в 11-м. Она брала дополнительные уроки в школе, занималась с репетиторами и онлайн. В итоге по первым двум дисциплинам она набрала по 100 баллов, а по третьей — 86.

«К математике я начала готовиться позже, чем к другим предметам. Думаю, поэтому и написала ее хуже», — призналась выпускница.

Губайдуллина также рассказала, что она мечтает поступить в филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и подала документы туда и в один из московских вузов.

«Будущим стобалльникам я посоветую готовиться к ЕГЭ с 10 класса, но также важно не перегружать себя, соблюдать режим, хорошо питаться и не забывать про спорт», — заключила она.

Ранее школьница из Тюмени сдала ЕГЭ по химии на год раньше выпуска и в результате получила 100 баллов. По ее словам, секрет успеха состоит в том, чтобы вовремя выполнять задания и не оставлять их на потом.