Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:14, 7 июля 2025Моя страна

Российская школьница сдала ЕГЭ на 200 баллов и раскрыла секрет успеха

KP.RU: Выпускница красноярской школы набрала 200 баллов за два экзамена
Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Выпускница из Красноярска сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 200 баллов и раскрыла секрет успеха. Им она поделилась с KP.RU.

Ученица красноярской школы № 143 Вероника Губайдуллина набрала высший балл на экзаменах по информатике и русскому языку. Эти предметы требуются для поступления на специальность «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект», которая, по мнению школьницы, является перспективной.

Материалы по теме:
Неограниченные возможности Цифровые технологии московского образования признаны на мировом уровне
Неограниченные возможностиЦифровые технологии московского образования признаны на мировом уровне
13 февраля 2020
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа 2021

«Суть моей будущей профессии — создание и обучение алгоритмов, которые позволят компьютерам выполнять интеллектуальные задачи для помощи людям в самых разных сферах деятельности», — рассказала журналистам Губайдуллина.

Девушка добавила, что готовиться к госэкзаменам по информатике и русскому языку она начала в 10-м классе, а к математике чуть позже — в 11-м. Она брала дополнительные уроки в школе, занималась с репетиторами и онлайн. В итоге по первым двум дисциплинам она набрала по 100 баллов, а по третьей — 86.

«К математике я начала готовиться позже, чем к другим предметам. Думаю, поэтому и написала ее хуже», — призналась выпускница.

Губайдуллина также рассказала, что она мечтает поступить в филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и подала документы туда и в один из московских вузов.

«Будущим стобалльникам я посоветую готовиться к ЕГЭ с 10 класса, но также важно не перегружать себя, соблюдать режим, хорошо питаться и не забывать про спорт», — заключила она.

Ранее школьница из Тюмени сдала ЕГЭ по химии на год раньше выпуска и в результате получила 100 баллов. По ее словам, секрет успеха состоит в том, чтобы вовремя выполнять задания и не оставлять их на потом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В такое говно его вляпали». Что политики и военкоры говорят о самоубийстве Старовойта?

    Анна Asti объявила о прибавлении в семье

    В Госдуме высказались о гибели Старовойта

    Раскрыт первый признак приближения старости

    В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви за 164 тысячи рублей

    Количество пострадавших от взрыва у российского бара увеличилось

    Азербайджан ответил на обращение Москальковой по задержанным россиянам

    Москвичей предупредили о грозе с градом

    Названы сроки снижения цен на дыни и арбузы в России

    На Западе предрекли отказ Индии от Су-35

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости