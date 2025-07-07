Российская школьница сдала ЕГЭ на год раньше выпуска и раскрыла свой результат

Школьница из Тюмени сдала ЕГЭ на год раньше выпуска и получила 100 баллов

Школьница из Тюмени сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии на год раньше выпуска и в результате получила 100 баллов, пишет 74.Ru.

По данным издания, россиянка решила сдать экзамен, пока еще учится в 10-м классе, чтобы через год нагрузка была ниже. «Решила сдавать заранее, чтобы в 11-м классе сдать меньше предметов и было проще», — поделилась она.

По закону, результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, следующих за годом, в котором был сдан экзамен.

Школьница с восьмого класса участвует в различных олимпиадах. Она раскрыла причину своих хороших результатов: «Все просто. Надо задания вовремя выполнять и не оставлять их на потом. Да и в целом заниматься по определенному расписанию, а не тогда, когда получится».

Россиянка готовится к поступлению на специальность, связанную с минералогией или физической химией.

Ранее было названо число получивших 300 баллов на ЕГЭ выпускников. Кроме того, глава Рособрнадзора Анзор Музаев раскрыл число оставшихся недовольными своим результатом и отправившихся на пересдачу.