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14:05, 7 июля 2025Россия

Российская школьница сдала ЕГЭ на год раньше выпуска и раскрыла свой результат

Школьница из Тюмени сдала ЕГЭ на год раньше выпуска и получила 100 баллов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Школьница из Тюмени сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии на год раньше выпуска и в результате получила 100 баллов, пишет 74.Ru.

По данным издания, россиянка решила сдать экзамен, пока еще учится в 10-м классе, чтобы через год нагрузка была ниже. «Решила сдавать заранее, чтобы в 11-м классе сдать меньше предметов и было проще», — поделилась она.

По закону, результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, следующих за годом, в котором был сдан экзамен.

Школьница с восьмого класса участвует в различных олимпиадах. Она раскрыла причину своих хороших результатов: «Все просто. Надо задания вовремя выполнять и не оставлять их на потом. Да и в целом заниматься по определенному расписанию, а не тогда, когда получится».

Россиянка готовится к поступлению на специальность, связанную с минералогией или физической химией.

Ранее было названо число получивших 300 баллов на ЕГЭ выпускников. Кроме того, глава Рособрнадзора Анзор Музаев раскрыл число оставшихся недовольными своим результатом и отправившихся на пересдачу.

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